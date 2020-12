„Liebe/Lieber…, geht es dir gut, in dieser seltsamen und ein wenig unwirklichen Zeit? Das wünschen wir dir jedenfalls. Vielleicht wunderst du dich ein bisschen, warum du ausgerechnet heute eine Mail von André und Lilian bekommst. Das passiert ja nicht so oft. Wir beide haben in den zurückliegenden Monaten häufiger innegehalten und überlegt, was wirklich wichtig ist. Uns ist trotz aller Unsicherheiten und Ängsten klargeworden, wie gut es uns eigentlich geht und wie privilegiert wir sind. Das geht nicht allen Menschen so…“

Private Aktion zum GivingTuesday

So beginnt eine Mail, die André und Lilian Koch-Engelmann vor einigen Tagen an einige Freunde geschickt haben. Ihr Anliegen: Eine private Spenden-Aktion zum GivingTuesday am 1. Dezember. Sie wollten mit Online-Spenden zwei gemeinnützigen Vereinen unter die Arme greifen, deren Arbeit sie schätzen und bei denen sie selbst Mitglied sind. "Brot und Hoffnung e.V." steht Menschen bei, die wenig haben. Der Verein betreibt in Eberswalde die Tafel, eine Suppenküche und eine Kleiderkammer. "Wir packen´s an e.V." ist ein Verein mit Sitz in Bad Freienwalde, der direkte Hilfe zu notleidenden Menschen in die Flüchtlingslager am Rande Europas bringt.

„Wir haben uns beteiligt, weil wir durch die Corona-Pandemie noch einmal bemerkt haben, wie vergleichsweise gut es uns geht - und wie vielen anderen Menschen eben nicht“, resümiert der Eberswalder. Dass die Aktion solch einen Erfolg hat, war aber zu Beginn nicht abzusehen.

Direkter Kontakt mit Helfern

„Unsere Freunde und Kollegen konnten direkt mit engagierten Menschen aus beiden Vereinen ins Gespräch kommen und sich aus erster Hand über die Arbeit informieren“, freut sich André Koch-Engelmann. „Zum Schluss haben wir gemeinsam über die Spendenplattform betterplace.org gespendet.“ In circa einer Stunde sind dabei 2.600 Euro zusammengekommen. „Wir sind selbst baff und hoch erfreut. Die Spendenaktion lassen wir noch bis Freitagabend offen, es kann also gern noch weiter gespendet werden. Außerdem haben wir den Hinweis bekommen, dass die Kurt und Maria Dohle Stiftung noch einmal 500 Euro obendrauf legen wird. Das ist fantastisch“, so Koch-Engelmann überglücklich.