Veranstalter in Vorfreude: René Hoffmann, Vorsitzender des Vereins Partner für Gesundheit, steht vor der Hoftür an der Eisenbahnstraße 72 in Eberswalde. Hier erfolgt am 9. September die Startnummernvergabe für den 16. Eberswalder Stadtlauf. © Foto: Sven Klamann