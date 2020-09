„Wir werden nicht einfach den Kopf in den Sand stecken“, kündigt IG-Metall Geschäftsführer Holger Wachsmann bezüglich einer möglichen Schließung des Produktionsstandortes von Thyssenkrupp Rothe Erde in Eberswalde an. Zunächst aber gehe es um Bestandsaufnahme. Weitere Gespräche mit der Ar...