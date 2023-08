Warum starb ein 16-Jähriger vor gut einer Woche (13.8.) in Friedrichswalde? Die Antwort auf diese Frage kann weiterhin nicht beantwortet werden. Der Tod des Teenagers ist weiter ungeklärt.

Die Obduktion in der vergangenen Woche habe noch keine klaren Ergebnisse zur Todesursache gebracht, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Montag (21. August) auf Anfrage der dpa. Dazu müssten noch weitere Untersuchungen folgen. Es hätten sich aber auch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben.

Am 13. August meldete sich laut Polizei ein Zeuge bei der Rettungsleitstelle und gab an, in einem Wartehäuschen am Bahnhof eine leblose Person entdeckt zu haben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Nach Angaben der Polizei hatte er keine sichtbaren Verletzungen erlitten.