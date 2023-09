Rauch am Freitagabend (15. September) über der Autobahn A11 Richtung Stettin, zwischen Joachimsthal und Pfingstberg: Ein Fahrzeug war dort, am Kilometer 58,9, in Brand geraten. Er habe sich offenbar überschlagen und Feuer gefangen, sagte der Einsatzleiter der Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde, Klaus Prillwitz.

Die Unfallursache ist noch unklar. Laut der Autobahnpolizei Bernau seien weder Drogen noch Alkohol im Spiel gewesen.

Der Notruf ging um 18:24 Uhr ein. Gleich fünf Freiwillige Feuerwehren, ein Rettungswagen aus Joachimsthal und der Rettungshubschrauber aus Angermünde eilten an die Unfallstelle. Vertreten waren die Feuerwehren aus Althüttendorf, Neugrimnitz, Groß Ziethen, Greiffenberg und Gerswalde.

Eine Person war eingeklemmt und musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber nach Eberswalde ins Krankenhaus geflogen werden. Offensichtlich war es der einzige Insasse.