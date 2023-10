Die L200 von Eberswalde in Richtung Biesenthal und Bernau ist am Sonntagmorgen normalerweise sehr ruhig und entspannt zu fahren. Trotzdem kam es am 15.10. zu Behinderungen. Grund war ein Unfall.

Gegen sieben Uhr wurde die Polizei zur Unfallstelle zwischen Melchow und dem Eberswalder Ortsteil Spechthausen gerufen. Ein Fahrer eines PKW Opel Zafira mit Barnimer Kennzeichen war von der Fahrbahn abgekommen. Er hatte sich in einer Kurve überschlagen.

Reichlich Promille im Blut

Die Polizei stellte vor Ort einen Atemalkoholgehalt von über 1,6 Promille fest. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizeiinspektion Barnim soll der endgültige Alkoholwert im Blut des Fahrers durch eine gerichtsmedizinische Untersuchung festgestellt werden. Eine Fahrerlaubnis habe der Fahrer nicht bei sich gehabt.