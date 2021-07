Zwei Baustellen auf den Hauptvekehrsadern in Eberswalde sorgen derzeit für Wartezeiten und Umwege. Auf der Eberswalder Straße wird noch bis zum 6. August auf Höhe des kürzlich eröffneten Erna-Bürger-Weges an einer Mittelinsel gebaut. An den installierten mobilen Ampeln brauchen Autofahrer vie...