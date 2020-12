Gut 2,5 Millionen Euro will der Wasserver- und Abwasserentsorger ZWA im kommenden Jahr in seine Anlagen und Netze investieren. So sieht es der jüngst durch die Verbandsversammlung beschlossene Wirtschaftsplan 2021 vor.Das größte Projekt, so die neue Verbandsvorsteherin Stefanie Maylahn, sei der A...