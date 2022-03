Einschusslöcher aus dem Krieg in der Fassade, Kachelöfen in den verwaisten Wohnungen. Das macht den Sanierungsbedarf an der Breiten Straße 64-68 mehr als deutlich. Der Eigentümer, die WHG, investiert mehr als vier Millionen Euro. Und schafft Wohnungen im unteren Preissegment. Was heißt das?