Die 400. Geburt im GLG Werner-Forßmann-Klinikum ist nur etwas mehr als einen Monat her, schon gibt es die nächste runde Zahl zu feiern. Zum 500. Jubiläum erblickten am 14. September die zweieiigen Zwillinge Ivo und Ole das Licht der Welt. Für Familie Wisian aus Eberswalde ist es das dritte Kind. Schon Sohn Till wurde vor knapp zwei Jahren in der Klinik geboren, weshalb die Familie sich wieder für die Geburtsstation entschieden hat. Mittlerweile ging es für Ivo und Ole schon nach Hause, wo die Oma mit dem großen Bruder Till wartet.

Regelmäßig Führungen durch den Kreißsaal

Das Geburtsteam lädt regelmäßig zu Infoabenden und Kreißsaalführungen ein. Unsere Hebammen bieten zudem Geburtsvorbereitungskurse an. Fragen können unter der Telefonnummer 03334 69 2273 gestellt werden.