Gegen 15 Uhr ging am Montagnachmittag (11. Juli) die Meldung ein, Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. In der Eisenhüttenstätter Geschäftsstelle der Linken in der Lindenallee wurde eine Scheibe eingeschlagen.

Laut Stefan Möhwald von der Pressestelle der Polizei in Frankfurt (Oder) liegt der Schaden bei rund 500 Euro. „Über die Gründe dieser Tat wissen wir bislang nichts. Es soll aber sichtbar eine Regenbiogenfahne mit dem Peace-Zeichen aufgehängt worden sein, eventuell ist das ein möglicher Grund.“

Weil die Tat politisch motiviert sein könnte, übernimmt nun der Brandenburger Staatsschutz die Ermittlungen.