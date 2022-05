Die Handschellen klickten dann doch, nachdem sich inzwischen schon drei Haftbefehle angesammelt haben: Am Dienstagnachmittag, 17. Mai, nahm die Polizei in der Saarlouiser Straße in Eisenhüttenstadt einen 33-jährigen Mann fest, der eigentlich schon längst nicht mehr auf freien Fuß sein sollte.