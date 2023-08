Noch ist Sommer, auch wenn das Wetter offensichtlich anderer Meinung ist. Ein Freibad-Besuch ist aktuell schwer zu planen und eine wärmende Decke dürfte dann nicht fehlen. Die Option Inselbad Eisenhüttenstadt ist aktuell nicht gegeben. Dort ist noch ein paar Tage geschlossen.

Aber wie lange geht die Saison im Freibad Neuzelle noch? In Berlin hatten Freibäder jüngst angekündigt, ihre Saison zu verlängern. Sie wollen bis in den Oktober öffnen. In Neuzelle ist das nicht der Fall.

Dort ist die Saison bereits beendet. „Heute war offiziell der letzte Tag“, erklärte Doreen Lagansky vom Amt Neuzelle am 31. August 2023. Das Wetter in den vergangenen Tagen war bereits sehr unbeständig, es war eher kühl und regnerisch.

Der 31. August war der letzte Tag im Freibad Neuzelle

Und die Aussichten versprechen keine wirkliche Besserung. Schon am 31. August habe man am Vormittag entschieden, auch am aktuellen Tag zu schließen, denn Badegäste waren angesichts der Wetterlage nicht zu erwarten.

Und Personal vorzuhalten, obwohl das Freibad wetterbedingt tagelang nicht öffnen kann, das kann sich wohl kaum eine Kommune leisten.

In den Vorwochen war die von der Gemeinde Neuzelle getragene Anlage oft sehr gut besucht – teilweise blieben Besucher bis zum Schlusspfiff der Bademeister.

An den letzten warmen Tagen hatte man überlegt, das Freibad auch noch in den ersten Septembertagen zu öffnen – was mit Blick auf das geschlossene Inselbad – sicherlich schön gewesen wäre. Aber das Wetter hat den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Einen genauen Überblick über die Saison-Bilanz kann sich Doreen Lagansky erst in den kommenden Tagen verschaffen, wenn die Abrechnung vom August vorliegt.