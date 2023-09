Der Bahnverkehr zwischen Cottbus, Guben, Eisenhüttenstadt und Frankfurt verlief in den vergangenen Monaten fast ohne Unterbrechungen. Nun stehen wieder Bauarbeiten an und die Bahnstrecke ist deshalb zwischen Guben und Frankfurt gesperrt. Stattdessen müssen die Reisenden in Busse umsteigen.

Die Sperrung des Teilabschnittes dauert vom Freitag, 6. Oktober, 22 Uhr bis Montag, 9. Oktober, 1.30 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet, teilt die Bahn mit. Betroffen sind die Linien RE10 und RB43. Der RE1 fährt am Wochenende auf diesem Streckenabschnitt sowieso nicht.

Andere Fahrtzeiten in Frankfurt (Oder) durch Schienenersatzverkehr

Die Bahn macht darauf aufmerksam, dass die Busse in Frankfurt zwischen 61 und 81 Minuten später ankommen beziehungsweise früher abfahren. In Guben besteht Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge in Richtung Cottbus.

Die Bahn weist darauf hin, dass die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Auch ist der Transport von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich. Grund für die Streckensperrung sind Weichenarbeiten zwischen Ziltendorf und Wellmitz.

Schon vom 25. bis 28. September kommt es auf dem Abschnitt zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt zu Einschränkungen. Dann entfallen die Züge der Linie RE1. Reisende werden gebeten auf die Fahrten des RE10 bzw. der RB43 auszuweichen. Auch hier sind Bauarbeiten Grund für die Zugausfälle.

Weitere Informationen sind unter Tel.: 0331 2356881 erhältlich.