Am Sonnabend (2. September) steht für den 48-jährigen René Hübner aus Eisenhüttenstadt der letzte Profiboxkampf an. Seinen 76. Vergleich wird der Cruisergewichtler (bis 91 Kilogramm) gegen den 34-jährigen Christian Dulz aus Sachsen-Anhalt bestreiten. Dabei geht es um die vakante Deutsche Meisterschaft der GBA. Seinen Einstand bei den Profis hatte René Hübner im April 2001 in Vreden gegeben.

Wer am 2. September den Profiboxkampf von René Hübner in Eisenhüttenstadt sehen möchte und bislang beim Vorverkauf untätig war, der hat jetzt dennoch noch gute Chancen auf eine Karte.

Boxnacht in der Inselhalle Eisenhüttenstadt

Ursprünglich waren für den um 17.30 Uhr angesetzten Kampf-Abend 600 Besucher eingeplant. Doch jetzt ist alles ganz anders. Anstatt auf dem Gelände an der Oderlandstraße 22 (Abasa Gesundheitssport) wird wie bei den anderen Eisenhüttenstädter Boxnächten seit 2007 in der Inselhalle gekämpft. Einzige Ausnahme in Eisenhüttenstadt war damit der vorangegangene Profi-Vergleich im Januar gegen Jürgen Manger im Friedrich-Wolf-Theater.

Mit dem kurzfristigen Umzug in die Inselhalle stehen laut Veranstaltungsleiter Veit Anders 200 Karten mehr zur Verfügung, die für 29 Euro auch am Veranstaltungstag an der Abendkasse erhältlich sein werden.

„Man kann sich derzeit nicht auf die Wetter-App verlassen. Mal zeigt sie für den 2. September gutes Wetter an, mal soll es regnen oder gewittern. Wir wollen kein Risiko eingehen und haben uns kurzfristig für die Inselhalle entschlossen. Mit der Stadtverwaltung ist alles klar“, erklärt Promoter Veit Anders.

Karten für die Boxnacht gibt es an der Abendkasse

Einlass ist ab 16 Uhr, die Kämpfe starten um 17.30 Uhr mit K1-Vergleichen (Karate) und MME-Kämpfen (Mixed Martial Arts). Einen dieser MME-Vergleiche bestreitet der ehemalige Eisenhüttenstädter Alex Frühauf, der einige Zeit Fußball bei Energie Cottbus gespielt hatte.

Karten für die Kampfnacht in Eisenhüttenstadt gibt es im Vorverkauf bis Freitag bei Abasa-Gesundheitssport, im Tattoo-Studio Outfit an der Werkstraße, in der Tourist-Information in der Lindenallee und bei Veit Anders (Swiss Life Select in der Königstraße).

Diejenigen, die für 39 Euro ein Ticket erworben haben, erhalten einen Sitzplatz in Ringnähe, die Besitzer eines Tickets für 29 Euro werden laut René Hübner im sogenannten Rang platziert, wo es ebenfalls Sitzmöglichkeiten gibt.

Profi-Boxer René Hübner fühlt sich fit

Auch René Hübner ist in die Vorbereitung aus organisatorischer Sicht voll involviert. „Der Kopf ist jetzt voll, körperlich geht es mir aber sehr gut“, betont René Hübner. Allerdings hat sein über vier Runden angesetzter Test in Leipzig eine Woche vor diesem Titelkampf nicht stattgefunden.

Damit wird er in seiner immerhin 22 Jahre währenden Laufbahn als Profi auf „nur“ 76 Kämpfe kommen. Von denen hat er immerhin 54 gewonnen, davon 32 per K.o. Einen Knock out strebt René Hübner natürlich auch zum Abschied an, doch erst einmal will er es ruhiger angehen lassen und die Schwachpunkte seines Gegners ausmachen. So können die Zuschauer damit rechnen, dass sie ihren Liebling am Sonnabend noch recht lange kämpfen sehen.

Das Boxen in Eisenhüttenstadt beginnt gegen 20.30 Uhr

René Hübners Titelkampf soll gegen 20.30 Uhr beginnen. Geboxt wird über maximal zwölf Runden. Läuft alles planmäßig, dann dürfte der Aftershow-Party ab etwa 21.15 Uhr nichts mehr im Weg stehen.

Zu diesem Abend sind auch zahlreiche Ehrengäste aus René Hübners Umfeld geladen, die mittlerweile seit vielen Jahren seine Kämpfe verfolgen. Auch die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin Julia Jasmin Rühle (JJ) hat sich angesagt. Kommen wollen auch der ehemalige Profibox-Weltmeister Arthur Abraham und der vierfache Goldmedaillengewinner bei Olympia, Bobsportler Kevin Kuske. Für gute Stimmung will unter anderem DJ JayDee sorgen.