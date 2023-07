Bürgermeister Frank Balzer (SPD) hat sich in der Stadtverordnetenversammlung am 5. Juli bei einem Tagesordnungspunkt in die Zuschauerreihen gesetzt. Denn unter Punkt 9.12 ging es um ihn, konkreter um die Einleitung eines Bürgerbegehrens zur Abwahl des Bürgermeisters.

Genau hieß der Tagesordnungsp...