Das im Foyer der Sporthalle in Brieskow-Finkenheerd geplante Testzentrum auf Covid-19 wird kommen. Am Mittwoch übergab Jessica Klausch, in der Amtsverwaltung Brieskow-Finkenheerd zuständig für Zentrales Immobilienmanagement und Liegenschaften, die Eingangs-Schlüssel an das mit dieser Aufgabe bet...