Bereits am Eingang zum Gesundheitsamt in der 4. Etage des Gebäudes in Eisenhüttenstadt die erste Hürde: Zwei Männer einer Wachschutzfirma kontrollieren im Wechsel. Nur wessen Namen auf einer Liste steht, erhält Einlass zum Test auf das Coronavirus. Am Dienstag mit einer Ausnahme, als kurz vor S...