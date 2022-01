Die Kinder in einer Kindertagesstätte in Bayern machen am Vormittag eine Corona-Pooltestung mit einem Lollitest, die nun regelmäßig durchgeführt werden soll. Auch in Brandenburg gilt ab 7. Februar eine Testpflicht für Kita-Kinder. Allerdings werden diese Tests dann daheim durchgeführt. © Foto: Peter Kneffel/dpa