Als Roberto Rivera, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur artecom, die das Stadtfest in Eisenhüttenstadt organisiert, im Juli das Programm für die große Party bekannt gab, da hob er einen Programmpunkt am Sonntag (27. August) hervor. Eine Depeche-Mode-Coverband wird für Stimmung sorgen.

Doch um welche Band es sich handelt, das wurde lange geheim gehalten. Nun wurde das Geheimnis gelüftet – und die Fans der Musik von Depeche Mode können sich freuen. Zu hören ist Forced to Mode, drei Musiker aus Berlin.

Forced to Mode sind international unterwegs

Stadtfest Eisenhüttenstadt 2023 Das Programm auf der Hauptbühne – das wird geboten Eisenhüttenstadt In einer Pressemitteilung heißt es, dass es sich um die „weltbeste Depeche-Mode-Coverband“ handele. Wie auch immer: Die Show der Cover-Band hat schon in 13 Ländern quer durch Europa Anklang gefunden.

Die Depeche-Mode-Tribute-Band "Forced to Mode" wird am Sonntag das Stadtfest in Eisenhüttenstadt mit einem Konzert auf der Hauptbühne beschließen.

© Foto: Enrico Leder/Raider Arts Und auch die Zahlen sprechen für sich beziehungsweise für Forced to Mode: „Keine andere Band – außer Depeche Mode selbst – hat im größten deutschsprachigen DM-Forum mehr Aufrufe oder Posts. Forced to Mode eigener YouTube-Kanal hat über zwei Millionen Video-Aufrufe“, heißt es in der Pressemitteilung.

Stadtfest Eisenhüttenstadt 2023 Schnell, hoch und verrückt – diese Fahrgeschäfte sind dabei Eisenhüttenstadt Die Besucher des Stadtfestes können sich am Sonntag auf der Hauptbühne auf eine Live-Performance freuen, mit viel Raffinesse in Show und Sound. Seit zehn Jahren haben die drei Musiker mehr als 330 Konzerte gegeben. Das Repertoire umfasst mehr als 100 Depeche-Mode-Songs.

Das Konzert am Sonntag findet von 20 bis 22 Uhr statt und bildet den Abschluss des diesjährigen Stadtfestes. Die Hauptbühne findet sich in der Beeskower Straße/Ecke Fritz-Heckert-Straße. Weitere überregionale Bühnen-Highlights sind am Freitag (25. August) der Auftritt Elektropop-Band ClockClock aus Mannheim auf, deren Songs derzeit viel im Radio gespielt werde (22.30 bis 23.45 Uhr) und am Sonnabend ist Patricia Kelly mit Band zu erleben 22.15 bis 23.45 Uhr)