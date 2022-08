Am späten Vormittag des 29. August haben sich Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes im City Center in Eisenhüttenstadt an die Polizei gewandt, nachdem zwei mutmaßliche Diebe aus dem Markt geflüchtet waren. Die Beamten erhielten eine sehr gute Täterbeschreibung und konnten das Duo tatsächlich noch unweit vom Ort des Geschehens ergreifen. Es waren ein 26-jähriger und ein 51-jähriger Mann. Sie mussten die entwendeten Tabakwaren wieder herausgeben und erhielten eine Anzeige.

Nicht ergreifen konnte die Kriminalpolizei zwei Ladendiebe in einer Drogerie im City Center. Sie hatten am 5. April 2022 versucht, Kosmetik-Artikel im Wert von mehreren hundert Euro zu entwenden. Sie konnten zwar an deren Mitnahme gehindert werden, entkamen jedoch.

Die Polizei sucht diesen Mann. Er hatte am 5. April versucht, zusammen mit einem Kompagnon aus einer Drogerie-Filiale im City Center in Eisenhüttenstadt Kosmetik-Artikel im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen.

© Foto: Polizeidirektion Ost

Die beiden Männer hatten die Waren in einem mitgebrachten Beutel verstaut und sich zum Ausgang begeben. Aufmerksame Mitarbeiter konnten zwar das Duo kurzzeitig aufhalten, ihre Flucht aber nicht mehr unterbinden. Die Ware blieb in der Filiale zurück. Eine Überwachungskamera hatte die Täter aufgezeichnet.

Wer kennt diese beiden Männer und kann Angaben zu deren Identität beziehungsweise Aufenthaltsort machen?