Wird das Schlaubetal übersät mit Solarparks? Ginge es nach den Investoren, würden in der Region schon bald Tausende silbrig glänzende Solarmodule die Ackerflächen bedecken und dort Sonnenenergie in elektrischen Strom umwandeln. Die entsprechenden Anfragen häufen sich in den Kommunen, inzwische...