In Brandenburg kann der erste Klosterneubau der Zisterzienser seit dem Mittelalter entstehen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages hat am Donnerstag dem Verkauf des ehemaligen Forsthauses Treppeln an das Priorat Neuzelle zum Zweck eines Klosterbaus zugestimmt. Zuvor hatte die Stiftung des Barockklosters Neuzelle beschlossen, die Liegenschaft des ehemaligen Forsthauses mit knapp 75 Hektar umliegendem Wald für insgesamt 219 200 Euro an das Priorat Neuzelle zu verkaufen. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sagte zu der Entscheidung, sie sei historisch, denn es sei die erste Klosterneugründung der Zisterzienser in Brandenburg seit dem Mittelalter.