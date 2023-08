Hätte es die Corona-Zeit nicht gegeben, wo zwei Jahre hintereinander Feste nicht stattfinden durften, dann wäre das Jubiläum in Eisenhüttenstadt schon früher gefeiert worden: Nun findet am Wochenende 11./12. August die inzwischen fünfte Auflage eines beliebten Festes statt, im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg.

Viele Jahre war es im Festkalender von Eisenhüttenstadt fest geregelt: 14 Tage vor dem Stadtfest wird in Fürstenberg gefeiert. Das dortige Brückenfest, organisiert von der Bürgervereinigung Fürstenberg/oder, war ein Publikumsmagnet. Doch die Vereinsmitglieder konnten den riesigen Aufwand nicht mehr stemmen.

Altstadtfest wurde vor sieben Jahren erstmals gefeiert

Vor nun sieben Jahren wollten die beiden Gastronomen Torsten Maeding, den alle nur als Tschernies kennen (Tschernies Pub) und Hartmut Rose die Tradition nicht einfach sterben lassen. Sie stellten das erste Altstadtfest auf die Beine. In diesem Jahr findet es zum fünften Mal statt.

Festplatz ist der Marktplatz vor dem Alten Rathaus in Fürstenberg. Gefeiert wird am Freitag (11. August) ab 18 Uhr, bis, mit Ausnahmegenehmigung, 2 Uhr. Am Sonnabend, beginnt das Fest um 14.30 Uhr.

Das Besondere ist, dass auf regionale Künstler wert gelegt wird. Am Freitag treten Claudia Gerlach auf sowie Livemusik mit Elektra 68 und DJ Claus Carpendale. Am Sonnabend kommen die Jüngsten bei einem Kinderprogramm auf ihre Kosten bei „Jürgen und seine Freunde". Zu erleben sind Tanzlust Jung und Alt sowie Ronn Gander. Im Abendprogramm, ab 20 Uhr, sorgen DJ Claus Carpendale und die Band Treibholz für Stimmung.

Für Getränke sowie Essen, salzig und süß, ist gesorgt. Wie schon beim letzten Mal wird es wieder einen extra Stand mit Cocktails geben. Der Schaustellerbetrieb Müller ist mit Fahrgeschäften vor Ort.