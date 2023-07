Viele Eisenhüttenstädter und Gäste nutzten die Gelegenheit beim Stadtfest, an den beliebten Werksrundfahrten samt Besuch des Warmwalzwerkes von ArcelorMittal teilzunehmen. In diesem Jahr ermöglicht ein weiteres Unternehmen einen Blick in die Produktion. Und auch das Lunik kann besichtigt werden.

Wenn vom 25. bis 27. August das Stadtfest in Eisenhüttenstadt stattfindet, dann wird es den Besuchern auf dem Festgelände in der Beeskower Straße und Lindenallee sicherlich nicht langweilig. Auf der Hauptbühne in der Beeskower Straße sowie im Hüttetreff/Goldner Löwe ist für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt.

Werksrundfahrten bei ArcelorMittal werden angeboten

Aber auch abseits des Festgeländes gibt es Interessantes zu entdecken. Langjährige Festbesucher kennen natürlich die beliebte Tradition: Am Sonnabend und Sonntag besteht die Möglichkeit zu Werksrundfahrten auf dem Gelände von ArcelorMittal. Höhepunkt ist der Besuch des Warmwalzwerkes.

Karten für die Touren, die am Busbahnhof starten, gibt es während des Festes wieder im Zelt von ArcelorMittal. Der Erlös wird gespendet. Und in diesem wird ein weiteres Unternehmen die Türen öffnen und einen Blick auf hochmoderne Produktion ermöglichen.

Führung durch hochmoderne Produktion

Ziel ist die Papierfabrik im Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal. „Progroup öffnet anlässlich des Stadtfests in Eisenhüttenstadt seine Türen“, heißt es in einer Pressemitteilung „Am Samstag, 26. August, lädt das Unternehmen Interessierte ab 16 Jahren zur Führung durch die Papierproduktion ein.“ Dafür organisiert Progroup eigens Shuttlebusse, die ab dem Zentralen Omnibusbahnhof in Eisenhüttenstadt starten – jeweils um 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr.

Die Führung dauert insgesamt rund eineinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber nur mit Anmeldung möglich. Im Internet unter www.progroup.ag/eisenhuettenstadt findet sich ein entsprechendes Anmeldeformular, das ausgefüllt werden muss.

Progroup ist auch Sponsor des Stadtfestes. Das Unternehmen wird in der Lindenallee zu finden sein und präsentiert das Kinderland. Worauf sich die Kinder freuen können, das umschreibt das Unternehmen so: „Ein riesengroßer Sandspielplatz, in dem für die jungen Besucher zahlreiche Spielzeug-Überraschungen warten. Das ,Kinderland‘ wird dank großem Progroup-Torbogen bereits von Weitem gut sichtbar ein.“

Familienunternehmen liegt Region am Herzen

„Wir sind der Region allein schon durch unsere Standort-Historie eng verbunden. Damit hat natürlich auch das Stadtfest als jährliche Institution einen festen Platz in unserem Veranstaltungskalender“, begündet Maximilian Heindl, Vorstandsvorsitzender von Progroup das Engagement. „Als Familienunternehmen liegt uns das Gemeinwohl am Herzen. Deshalb beteiligen wir uns gerne als Sponsor und bringen uns in das öffentliche Leben vor Ort ein.“