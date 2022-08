Ein Maschinenbrand hat am 14. August um 23.20 Uhr bei einem Entsorgungsbetrieb in der Seefichtenstraße in Eisenhüttenstadt einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie Bärbel-Cotte Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost in Frankfurt mitteilte, sei das Feuer aus ungeklärter Ursache in der ...