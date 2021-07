Kamera läuft!“ Dann folgt das ultimative „Klack“ der Film-Klappe und schließlich ertönt der Ruf „Action!“ Manch Eisenhüttenstädter konnte als Komparse in die große Filmwelt hineinschnuppern und schwärmt noch immer davon. Hat die Stadt Potenzial für mehr Filmprojekte, hat sie das Zeug zur Filmstadt? Einen Namen konnte sich Eisenhüttenstadt in den vergangenen Jahren durchaus in der Filmbranche machen.

