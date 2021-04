Der mysteriöse Brand, bei dem am frühen Morgen des 9. März in Grunow-Dammendorf ein Pkw in Flammen aufgegangen ist, hat jetzt auch Folgen für den Gemeindehaushalt. Denn das Auto hatte direkt vor der Kita „Schlaubetaler Waldflöhe“ gestanden und die Flammen hatten auch das Kita-Gebäude in ...