Die Deutschen sind ausgehungert, ausgehungert, was Kultur angeht. Kino, Theater, Konzerte – all das war aufgrund der Corona-Pandemie monatelang auf null gefahren. Darunter haben nicht nur die Kultur-Konsumenten gelitten, sondern auch die Künstler und Veranstalter. Nun geht alles aufwärts? Ja, we...