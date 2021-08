Es sind weitere Corona-Lockerungen im Inselbad in Eisenhüttenstadt umgesetzt worden. Die Inzidenz im Landkreis Oder-Spree bleibt auch am 3. August einstellig und liegt bei 6,2. Neue Infektionen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums nicht gemeldet. Frankfurt (Oder) hat mit 17,3 weiterhin die höchste Inzidenz des Landes. Vor allem Badefans, die nicht an Seen fahren möchte, dürfte dies freuen, denn eine niedrige Inzidenz ermöglicht de...