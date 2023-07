Es ist nicht zu übersehen: Rund um das ehemalige Hotel Lunik tut sich was. Und auch im Inneren ist schon viel geräumt worden. Wie es inzwischen im einst besten Haus am Platz aussieht, davon können sich Interessierte bei Führungen selbst überzeugen. Ab sofort sind Anmeldungen möglich.

Online-Anmeldung ist freigeschaltet

Die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi), der das denkmalgeschützte Gebäude seit kurzem gehört, bietet am Wochenende 12./13. August von 10 bis 13 Uhr, jeweils zur vollen Stunde Führungen an. Inzwischen hat die Gewi auf ihrer Homepage seit 27. Juli eine Online-Anmeldung freigeschaltet.

Und das Interesse ist groß. Innerhalb weniger Stunden war schon die Hälfte der Tickets reserviert, freut sich Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke. Wer nicht mit dem Internet vertraut ist, dem bietet die Gewi die Möglichkeit, sich im Geschäftssitz in der Fritz-Heckert-Straße in einer Liste einzutragen. Auch da gab es schon regen Zuspruch.

Mitarbeiter der Gewi und des Tochterunternehmens haben in den vergangenen Wochen in dem seit Jahren leerstehenden Hotel so weit für Ordnung gesorgt, dass Besichtigungen möglich sind. Trotzdem rät Oliver Funke zu festem Schuhwerk und Kleidung, die man säubern kann. Weitere Führungen sind auch am Stadtfestwochenende geplant.