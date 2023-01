Im Schlaubetal gibt es bisher nur einen einzigen Solarpark, in dem die Energie der Sonne in elektrischen Strom umgewandelt wird – jenen in der Gemeinde Mixdorf. Dort wird seit dem Jahr 2011 Sonnenstrom erzeugt, auf einer Fläche von mehr als 80 Hektar. Für weitere mehr als 20 Solarparks gibt ...