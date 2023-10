„Und weißt du schon, was du nach der Schule machen willst?“ Diese Frage dürfte so manchen Schüler in und um Eisenhüttenstadt ernsthaft nerven, vor allem dann, wenn eben noch kein Plan vorhanden ist. Gefühlt immer häufig lautet die Antwort von Zehnt- oder auch Zwölftklässlern: „Keine Ahnung!“

Ein Mangel an Möglichkeiten besteht nicht. Nur muss man in den Dschungel aus Informationen erst einmal Licht bringen. Gelegenheit dazu haben Schüler und deren Eltern bei der „Startzeit“ in einer Trainingshalle von ArcelorMittal.

Hinter dem Namen Startzeit verbirgt sich eine besondere Ausbildungs- und Jobmesse, ein Mit-Mach-Event, bei dem sich die Besucher selbst ausprobieren können. Und dazu wird am 14. Oktober 2023 von 10 bis 15 Uhr eingeladen.

Anmeldung bei der Messe ist keine Pflicht

Premiere für die Startzeit 2019 in Eisenhüttenstadt: Besucher können sich in verschiedenen Berufen ausprobieren.

© Foto: Gerrit Freitag

Eine Anmeldung über die Startzeit- Internetseite ist möglich, aber keinesfalls Pflicht. „Nimm deine Zukunft in die Hand und komm vorbei!“, heißt es da. Und auf einer Social-Media-Plattform wirbt der Veranstalter, das Kompetenznetzwerk Fachkräftesicherung Ostbrandenburg, mit folgendem Satz für das Mit-Mach-Event: „Das Beste daran – ist das Beste darin. Und was ist drin?“ Drin seien viele nützliche Informationen, die man brauche, um gute Entscheidungen für die eigene Berufswahl zu treffen.

Aber es gibt auch Musik, live sogar von einer Schülerband aus Frankfurt (Oder), es warten viele interessante Menschen und Aktionen hinter und an den etwa 100 Ständen der Aussteller. Dort werden Fragen beantwortet und Tipps gegeben. Und Besucher können sich auf leckere Snacks freuen. Von Eintopf über Würstchen bis hin zum Hefekloß-Burger ist alles dabei. Ja, richtig gehört, Hefekloß-Burger, die werden beispielsweise von der Schülerfirma SnackOSZ vom Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum angeboten. Guten Appetit!

Große Industriehalle als perfekte Location

Und weil die Startzeit, die 2019 erstmals in Eisenhüttenstadt stattgefunden hat und auch schon in Fürstenwalde und Frankfurt (Oder) war, eben zurück in der Stahlstadt ist, gibt es den Namenszusatz „Steel“ für „Startzeit@steel“.

Das Stahlunternehmen ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) gehört von Beginn an zu den Unterstützern der Karriere-Messe – klar, sucht es doch selbst jedes neuen Azubis und damit die Fachkräfte von morgen. Zum zweiten Mal stellt AMEH mit dem Trainingscentrum an der Straße 16, Nr. 1. auch die perfekte Location zur Verfügung. Diese erreicht man über die sogenannte Schönfließer Wache.

In der Industriehalle kann geschweißt, gebohrt, gehämmert und experimentiert werden, dort passen große Fahrzeuge hinein und dort ist trotz der vielen Aussteller auch noch für die Besucher genug Platz.

Wer mit dem Auto zur Startzeit kommt, der findet vor Ort Stellplätze. Wem hingegen kein Auto zur Verfügung steht, der muss nicht auf berufliche Inspirationen und interessante Gespräche mit Unternehmern verzichten. Von 10 bis 15 Uhr – also zur Veranstaltungszeit – fährt jede Stunde ein kostenloser Shuttlebus zur Halle und zurück, vom Bahnhof über den Busbahnhof direkt zu Startzeit@steel.

Einige Namen von Ausstellern

Und welche Unternehmen sind neben ArcelorMittal dabei? Die ganze Liste wäre zu lang, deshalb kommen hier nur einige Namen: Leymann Baustoffe, die AOK, Unitechnik , Spie, Yamaichi Electronics, Simpex Hydraulik, Heckmann, Schlegel, die Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung, Cemex, Debeka, Deichmann, das Inselbad Eisenhüttenstadt , die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe , die Edis, die Sparkasse Oder-Spree, Oberstufenzentren aus Oder-Spree und Frankfurt (Oder), der Zoll, die Bundeswehr, die Polizei und die Bundespolizei. Auch Wohnungsunternehmen und Gesundheitseinrichtungen sind gemeldet.

Partner der Startzeit@Steel sind der Landkreis Oder-Spree und die Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderung (OWF) sowie die Europaschule OSZ Oder-Spree. Zu den Unterstützern zählt neben ArcelorMittal auch die Stadt Eisenhüttenstadt.

Und angesprochen sind mitnichten nur Schüler. Auch Menschen, die sich beruflich verändern wollen, können sich in der Trainingshalle inspirieren lassen.

Startzeit, 14.10., 10 bis 15 Uhr, Eisenhüttenstadt, Straße 16, Nr. 1