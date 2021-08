Zum ersten Mal ist jetzt in Müllrose ein Sportcamp für Kinder im Grundschulalter durchgeführt worden. Initiiert worden war es von der Grund- und Oberschule Müllrose. Sportlicher Kooperationspartner war der Handballverein HSG Schlaubetal-Odervorland. Jörg Wiedemann, Sportlehrer an der Schule, hat das Camp gemeinsam mit Wolfgang Pötzsch, einst Torhüter in der Handballnationalmannschaft der DDR und später Trainer unter anderem der Damen des ...