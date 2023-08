Die Betreiber und Freunde der Kajüte in Ratzdorf haben in den vergangenen Wochen mit dem Kultursommer ein echtes Kultur-Festival auf die Beine gestellt, und das ist auch noch nicht vorbei. Allerdings steht nun das erst einmal letzte Open-Air-Konzert an – am 19. August 2023. Und dafür haben sich Tausendsassa Dorothee Schmidt-Breitung, die über Brandenburg hinaus als Restauratorin bekannt ist, und ihre Mitstreiter etwas Besonderes ausgedacht.

Sie vereinen an einem Konzertabend nämlich eine Band aus dem tiefsten Osten und eine aus dem tiefsten Westen. Zeitreise aus Guben und Pontchartrain aus Köln werden zu Gast sein. „Beide lieben Folk-Rock mit eigenen und gecoverten Songs. Von Bob Dylan, über The Beatles bis zu Little Richard“, verrät Dorothee Schmidt-Breitung.

Atze, der Autoschlosser, und seine Rolle

Zeitreise aus Guben spielen an der Kajüte Ratzdorf

© Foto: Lena Fabig

Und wie hat sie diese beiden Bands gefunden? Typisch Dorothee Schmidt-Breitung: „Das ist eine lustige Geschichte“, und schon kommt sie ins Erzählen. „Mit dem Atze aus Guben mache ich Yoga, der ist echt lustig und da quatscht man auch mal.“ Atze heißt laut Ausweis Hagen und spielt vor allem Gitarre bei der Band Zeitreise, sein Geld verdient er als Autoschlosser. Er habe zu ihr gesagt, in der Kajüte sollten auch mal regionale Bands auftreten. Und sie dann so: „Macht doch.“ Schon war die erste Gruppe eingetütet.

Aber was ist mit den Kölnern? Auch dort gibt es eine persönliche Verbindung.

Dorothee Schmidt-Breitung hat in Köln Restaurierung studiert. Eine Freundin aus der Zeit ist mit dem Schlagzeuger von Pontchartrain liiert. Gebongt. Die Band will sich sogar mit einem DDR-Klassiker musikalisch verbeugen. „Eine tolle Geste“, findet sie.

Gegen knurrende Mägen gibt es etwas

Zeitreise werden um 19.30 Uhr beginnen, Pontchartrain um 21 Uhr. Der Biergarten an der Kajüte, wo Neiße und Oder zusammenfließen, ist bereits ab 15 Uhr geöffnet. Und was können die Konzerthungrigen essen? Gulasch, ein Süppchen und ganz viel Kuchen soll es geben. Alles selbst gezaubert.

Dorothee Schmidt-Breitung hofft auf einen tollen Abend. Bislang ist sie mit dem Kultursommer mehr als zufrieden. „Wir haben nicht immer volles Haus, aber immer großartige Stimmung.“

Am 20. August geht es übrigens weiter – mit Klassik: Da heißt es ab 16 Uhr „Auf dem Wasser zu singen“ mit Silke Richter (Gesang), Ute Simon (Gesang) und Christine Hesse (Piano). Das Kammerkonzert beinhaltet Lieder von Schubert, Brahms, Grieg und anderen. Literatur gibt es gratis dazu.