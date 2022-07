Großeinsatz der Polizei am Donnerstagabend (21. Juli) in Brieskow-Finkenheerd Oder-Spree ): Spezialeinsatzkräfte der Brandenburger Polizei stürmen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In der Wohnung versteckt sich Elchin A., der sogenannte „Axtmörder“ von Kalletal (Nordrhein-Westfalen), der seit Mitte Juni von der Polizei gesucht wird.

Der 36-Jährige soll am 18. Juni in Kalletal (Kreis Lippe) einen Mann mit einer Axt erschlagen haben, während dieser schlief. Das Opfer Andrej F. (39) war der Liebhaber seiner Ex-Freundin. Anschließend soll Elchin F. nach Angaben der Staatsanwaltschaft Detmold seine frühere Freundin vergewaltigt haben.

Opfer war Liebhaber der Ex-Freundin

Elchin A. war seit dem 18. Juni auf der Flucht. Bei einer Polizeikontrolle in Rinteln (Niedersachsen) hatte er einer Festnahme zunächst entgehen können. Beamten der Mordkommission „Weser“ gelang es schließlich, den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Mörders in Brieskow-Finkenheerd festzustellen.

Spezialeinsatzkräfte der Brandenburger Polizei konnten ihn dort am Donnerstagabend festnehmen. Noch heute (Freitag) wird Elchin A. nach Detmold gebracht. Die Staatsanwaltschaft Detmold führt die Ermittlungen in dem Fall. Wie sie mitteilt, ist ein Haftbefehl wegen Mordes bereits ausgestellt worden. Sobald der 36-Jährige in Detmold eingetroffen ist, werde er der Haftrichterin des Amtsgerichtes Detmold vorgeführt und ihm der Haftbefehl verkündet.

Beschuldigter war aus der Ukraine geflüchtet

Elchin A. ist Aserbaidschaner. Nach Informationen dieser Zeitung hat er zusammen mit seiner damaligen Freundin und deren zwei Kindern im Osten der Ukraine gelebt, im Donbass an der ukrainisch-russischen Grenze. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat das spätere Opfer Andrej F. ihn, die Freundin und die Kinder nach Deutschland geholt, nach Rinteln. Einige Wochen vor der blutigen Tat hat Andrej F., der selbst verheiratet ist und mit seiner Frau zwei Kinder hat, ein Verhältnis mit der Freundin begonnen.

Flucht nach Polen vermutet

Die Staatsanwaltschaft Detmold lobt in einer Mitteilung „die außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Polizeibehörden“ der Länder Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Vermutet worden sei zunächst, der mutmaßliche Mörder habe sich nach Polen abgesetzt. Die Staatsanwaltschaft Detmold habe deshalb „im engen Austausch mit den polnischen Strafverfolgungsbehörden, die für den vermuteten Fall eines Aufenthaltes des Beschuldigten im benachbarten polnischen Grenzgebiet vorbereitet und ebenfalls zum Zugriff bereit waren“, gestanden.

Der Beitrag wird aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.