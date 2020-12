„Mein Puls war bestimmt bei 300.“ Allanah Titzki muss sich in der Halbzeitpause erst einmal frisch machen. „Ich war so nervös!“ Knapp 45 Minuten hat die 19-Jährige gerade auf der Bühne des Friedrich-Wolf-Theaters in Eisenhüttenstadt verbracht, hat Klavier gespielt und gesungen – gemein...