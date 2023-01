Beim Neujahrsempfang der SPD in Eisenhüttenstadt hat Frank Steffen, Kandidat für die Landratswahl in Oder-Spree, vor der Überlastung einzelner Regionen in der Asylpolitik gewarnt. In der Diskussion um Klimaschutz und Klima-Kleber forderte er mehr ökonomischen Sachverstand.