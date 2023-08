Laute Beats dröhnen am Freitagabend (4. August) auf der Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt. Der Grund: Matthias Reim ist für ein Konzert angereist. Und dieses hat es ganz schön in sich. Der Schlagerstar wird während seines Auftrittes ordentlich gefeiert – lautstark singen die Konzertbesucher seine Lieder, die sie in- und auswendig kennen, mit.

Matthias Reim wird schon vor seinem Auftritt sehnsüchtig von seinen Fans erwartet. Immer wieder sind laute „Matze, Matze, Matze!“-Rufe ganz vorn vor der Bühne zu hören. Dort stehen die Fans, die bereits vor Einlass als erste in der Schlange gewartet haben, um sich die besten Plätze zu sichern.

Schwestern waren schon oft bei Konzerten

Unter ihnen sind die Geschwister Marleen und Jacqueline Päthe, die gemeinsam mit ihrer Mutter angereist sind. Die Familie kommt aus Frankfurt (Oder) beziehungsweise aus Brieskow-Finkenheerd. Die Frauen haben ihre Konzerttickets sofort am ersten Verkaufstag geordert, die Schwestern sind nämlich richtige Reim-Fans und sehen den Schlagerstar heute nicht zum ersten Mal live.

Vor dem Konzert: Marleen (rechts) und Jacqueline Pöthe (links) warten auf Matthias Reim. Sie haben sich Plätze direkt vor der Bühne gesichert.

© Foto: Mario Bortel

„Ich habe hier Matthias Reim sogar schon mal die Hand gegeben“, erzählt Jacqueline Päthe. Beide Schwestern haben schon mehrere Konzerte von Matthias Reim besucht, freuen sich auf das Konzert auf der Freilichtbühne und hoffen, dass sie dem Schlagerkönig heute noch mal die Hand geben können.

Blinkende Hüte und Leuchtstäbe

Ebenfalls in der ersten Reihe steht eine Freundesgruppe, ebenfalls aus Frankfurt (Oder) angereist. Sie fällt mit ihren bunten Outfits und Accessoires auf. Woher die fünf jungen Damen diese haben? Direkt an der Bühne gibt es verschiedene Leuchtstäbe und blinkende Hüte zu kaufen. Auch die Freundinnen sind gespannt auf den Abend und wollen den Schlagerstar aus direkter Nähe erleben.

Freundinnen voller Vorfreude: Diese jungen Damen aus Frankfurt (Oder) haben sich mit bunten Accessoires ausgestattet und stehen ganz vorn an der Bühne.

© Foto: Mario Bortel

Im VIP-Bereich ist der Kauf solcher Sachen nicht möglich. Dafür können Konzertbesucher mit einem VIP-Ticket das ganze Geschehen quasi in vollen Zügen von oben genießen. Die Eheleute Janette und Sebastian Schulze sind extra aus Dresden zur Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt gefahren. Sie wollen sich als Paar eine gemeinsame Auszeit nehmen und haben sich daher für VIP-Tickets entschieden – für 142 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen sind Getränke wie Wein, Bier und Sekt. Am warmen Büffet kann sich das Ehepaar ebenfalls bedienen. Auf dem Speiseplan stehen Lachs, Ćevapčići oder Hähnchenspieße. „Das lohnt sich dann auf jeden Fall“, sagt Janette Schulze.

Dresdner übernachten in Eisenhüttenstadt

Janette und Sebastian Schulze sind für das Konzert exttra aus Dresden angereist.

© Foto: Mario Bortel

Auch sie und ihr Ehemann haben schon mehrere Konzerte von Matthias Reim besucht. „Wir sind aber immer im größeren Umkreis von Dresden geblieben“, sagen sie. Eine längere Fahrt Richtung Westdeutschland ist für das Ehepaar nie infrage gekommen. Zu Hause warten nämlich noch zwei Kinder, die während des Konzertes bei ihrer Oma bleiben. Für den Abend bleiben die Dresdner extra eine Nacht in Eisenhüttenstadt. „Morgen nach dem Frühstück geht es dann wieder nach Hause“, verraten sie.

Die Freundinnen Julia (links) und Franzi (rechts) haben gemeinsam zu Matthias Reims Liedern getanzt.

© Foto: Mario Bortel

Eine ganz besonders lange Anreise hatte Julia. Sie ist extra aus Mallorca, Spanien, zum Konzert angereist. Ursprünglich kommt sie aus Podelzig bei Lebus. „Ich bin vor fünf Jahren nach Mallorca gezogen und bin gerade auf Heimatbesuch“, sagt sie. Da habe sie die Chance genutzt, um mit ihrer besten Freundin Franzi zum Schlagerkonzert zu gehen. Die beiden jungen Frauen haben nämlich schon öfter Matthias Reim live gesehen.

Matthias Reim vom Publikum in Eisenhüttenstadt begeistert

Auch Fans aus Cottbus und Bad Saarow sind beim Konzert. Gemeinsam genießen sie den Live-Auftritt und sind begeisert. Von der guten Stimmung auf der Freilichtbühne ist selbst der Schlagerstar beeindruckt. „Wenn ich das hier sehe, dann frage ich mich ganz einfach: Warum warst du so lange nicht mehr hier?“