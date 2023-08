Mal Sonnenschein, mal Wolken und angenehme Temperaturen um die 20 Grad Celsius – das Wetter am ersten Wochenende im August lädt geradezu dazu ein, Volksfeste und Konzerte zu besuchen oder andere Kulturangebote in der Region wahrzunehmen. Wo ist was los zwischen Brieskow-Finkenheerd und Neuzelle, zwischen Eisenhüttenstadt und Müllrose? Wir haben die besten Tipps.

Die meisten Ausflügler dürfte es an diesem Wochenende nach Müllrose ziehen. Dort wird von Freitag bis Sonntag der „Müllroser Seezauber“ gefeiert. Das Stadtfest beginnt am Freitag, 16 Uhr, mit der Öffnung des Rummels auf der Festwiese. „Aqua King“, Freifallturm, „Twister“ und andere Fahrgeschäfte laden an allen drei Tagen zum Vergnügen ein. Das Programm auf der Freilichtbühne beginnt um 18 Uhr mit einem karibischen Abend mit Live-Band, bei dem auch ein professionelles Salsa-Tanzpaar die Besucher verzaubern wird.

Seezauber lockt nach Müllrose

Haupt-Festtag in Müllrose ist der Sonnabend. Der Rummel öffnet um 14 Uhr und zur selben Zeit beginnt auch das Bühnenprogramm auf der Freilichtbühne im Schützenpark. Bis zum Abend zeigen lokale und regionale Gruppen ihr Können, ein Kinderprogramm mit Räuber Rotbart beginnt um 16 Uhr. Ab 17 Uhr gibt es Musik unterschiedlicher Künstler, unter anderem eine Schlagerparty (18 Uhr) und ein Konzert mit Jasmin Graff & Band (20 Uhr). Um 22 Uhr beginnt eine große Party. Im Schützenpark sind Kinder und Jugendliche von 14 Uhr bis 18 Uhr zu verschiedenen Mitmach-Angeboten eingeladen, um 14.14 Uhr und um 17.30 Uhr ist Puppentheaterzeit.

Gefeiert wird in Müllrose auch auf der Seepromenade. Dort können ab 14 Uhr unter anderem auf dem Wasser flitzende Modellboote bestaunt werden. Um 17.30 Uhr gibt Daniel Hilpert ein einstündiges Konzert. Das Höhenfeuerwerk wird ab 22.30 Uhr den Himmel über dem Großen Müllroser See erstrahlen lassen.

Beachpartys im Strandbad

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr auf der Seepromenade das nächste „Müllroser Seekonzert“ mit dem Musikverein Müllrose. Der Rummel lädt von 12 Uhr bis 18 Uhr ein. Und um 13 Uhr beginnt eine 90-minütige Stadtführung mit Milorad – Treffpunkt ist das Rathaus.

Zwei Beachpartys steigen am Freitag und Sonnabend im Strandbad in Müllrose. Am Freitag legt ab 19 Uhr DJ Kevin Miller auf, am Sonnabend sorgt ab 19 Uhr DJ Julian B. für die Musik. Der Eintritt ist frei.

Einheimische Künstler: Die jungen Tänzer des Müllroser Tanzsportvereins „Schlaubegetümmel“ werden am Sonnabend ab 15.15 Uhr die Besucher des „Müllroser Seezaubers“ erfreuen. (Archivbild)

© Foto: Rene Matschkowiak

Auf der Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt beginnt am Freitag, 19 Uhr, ein Konzert mit Matthias Reim. Am Sonnabend wird hier ab 19 Uhr ein 1990er-Jahre-Festival gefeiert – mit Captain Jack, Groove Coverage und einer Venga-Venga-Show.

Konzert in Ratzdorf

In der Kajüte Ratzdorf gibt am Freitag, 20 Uhr, die kanadische Band „Falk Road Show“ ein Konzert. Die Gruppe besteht aus Dominique Fricot und Nick Petrowich (beide aus Kanada), Benjamin James Caldwell (Australien), Olaf Caarls (Niederlande). Diese kulturelle Vielfalt aus drei verschiedenen Kontinenten spiegelt sich in ihrem Musikstil wider. Gemeinsam sind sie auf den Spuren von Crosby, Stills, Nash & Young, mit urigen Americana-Harmonien und buntem, spritzigem Flair von Bands wie „Fleet Foxes“ und „War on Drugs“. Der Eintritt kostet 20 Euro, Karten gibt es an der Abendkasse.

Führungen im Kloster

Im Kloster Neuzelle beginnt am Sonnabend, 13 Uhr, eine Sonderführung unter dem Titel „In und auf dem Weinberg“. Erkundet werden sowohl der oberirdische Weinberg als auch das Museum mit den Neuzeller Passionsdarstellungen vom Heiligen Grab unten im Berg. Die Teilnahme kostet 12 Euro, Karten gibt es in der Besucherinformation Neuzelle.

Nervenkitzel garantiert: Das Fahrgeschäft „Aqua King“ ist eine der Hauptattraktionen auf dem Rummel beim „Müllroser Seezauber“. (Archivbild)

© Foto: Oliver Voigt

Weitere Führungen im Kloster Neuzelle finden am Sonnabend und Sonntag statt. An beiden Tagen beginnen jeweils um 14 Uhr Führungen durch die katholische Stiftskirche St. Marien, die Teilnahme kostet 5 Euro. Eine „Überblicksführung durch die Klosteranlage“ startet am Sonnabend um 14.30 Uhr, Karten kosten 10 Euro. Und Führungen durch die Neuzeller Klosterbrauerei beginnen täglich um 13 Uhr, Treffpunkt ist der Klosterladen.

Spinnstube im Strohhaus

Führungen werden auch im Museum Strohhaus Neuzelle angeboten. Diese beginnen Sonnabend und Sonntag jeweils um 11 Uhr, der Eintritt kostet 2,50 Euro. Außerdem wird am Sonnabend, 14 Uhr bis 16 Uhr, im Strohhaus in die Spinnstube eingeladen.

Im Dorchesee bei Schwerzko können Angler am Sonnabend wieder auf Fischjagd gehen. Der Fischerei- und Naturschutzverein Dorchesee Schwerzko lädt von 15 Uhr bis 20 Uhr dazu sein. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Barockmusik in Neuzelle

Freunde der Musik des Barock kommen am Sonntag in der evangelischen Kirche in Neuzelle auf ihre Kosten. Unter dem Titel „Klangpracht für Dresden“ spielt das Ensemble Inégal ein Barockkonzert, es erklingen Psalmvertonungen von Jan Dismas Zelenka und Antonio Vivaldi. Die Eintrittskarten kosten 17,50 Euro, Schüler zahlen 5,50 Euro.

Angebote für Jugendliche

„Actionsbound“ heißt es am Freitag in Neuzelle. Der Verein „Wi-Wa-Wunderland“ lädt Kinder und Jugendliche von 15 Uhr bis 19 Uhr zur digitalen Schnitzeljagd ein, Treffpunkt ist der Spielplatz. Am Sonnabend, 10 Uhr bis 14 Uhr, können sogenannte „Fidget Toys“ selbst hergestellt werden – und zwar in den Vereinsräumen im ehemaligen Gebäude der Amtsverwaltung, Bahnhofstraße.

Der Raddampfer „Alexander“ legt an diesem Wochenende nicht zu öffentlichen Fahrten ab. Abkühlung am und im Wasser gibt es aber im Freibad in Neuzelle. Das Bad mit Riesenwasserrutsche und anderen Attraktionen ist täglich von 10 Uhr bis um 19 Uhr geöffnet.