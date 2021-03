Welche Band bzw. welche Sängerin oder welcher Sänger aus Ostbrandenburg erhält in diesem Jahr den „Axel“, den Nachwuchs-Musikförderpreis aus Ostbrandenburg? Vier Finalisten stellen sich einer kritischen Jury: „New Way To Escape“, „FIS – Fehler im System“, „Lotta“ und „FROK“. Eigentlich sollte die Entscheidung im April fallen. Doch nun haben die Veranstalter, die Axel-Titzki-Stifung, entschieden: Das Finale wird in den August verschoben.

Finale sollte am 17. April stattfinden

Musik-Förderpreis Dem „Axel“ in Eisenhüttenstadt ein Stück näher Eisenhüttenstadt „Mit unserem Partner, dem Friedrich-Wolf-Theater, haben wir uns entschieden, dass wir unser Finale 2021 verschieben müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Ursprünglich sollte der Gewinner des Musikausscheides am 17. April ermittelt werden.

Ein neuer Termin ist im August ins Auge gefasst. „Wir bleiben jedoch weiter in enger Absprache mit dem Leiter des Friedrich-Wolf-Theaters und planen in Absprache mit dem Theater und der Stadt weiter“, teilt die Stiftung mit. Nach wie vor sei unklar, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt, ob und in welcher Form Veranstaltungen möglich sind.

Mit dem Friedrich-Wolf-Theater wird ein Plan erarbeitet

Axel-Titzki-Stiftung Nachwuchskünstler lösen Ticket für das Halbfinale in Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt Große Unterstützung gibt es von Theaterleiter Jens Zörner. „Mit ihm erarbeiten wir gerade einen Plan für einen neuen Termin, der dann auch wirklich sicher sein könnte“, sagen Andrea Titzki und Frank Eckert für die Stiftung.

Andrea Titzki und Frank Eckert bitten, dass alle, die das Projekt unterstützen, diesem weiter gewogen bleiben. „Unser Musikförderpreis ist noch jung. Wir brauchen jede Unterstützung, jeden Beistand, jede Hilfe, die wir kriegen können. Wir möchten mit allen zusammen das Finale als große Party begehen.“

Erinnerung an den Musiker Axel Titzki