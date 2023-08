Man muss zum Oktoberfest nicht unbedingt nach München! Seit einem Jahrzehnt können die Eisenhüttenstädter solche Atmosphäre auch bei sich zu Hause erleben. Natürlich wird der Trubel nicht ganz so wie in Bayern sein, doch auf ihre Kosten dürften die Freunde von Dirndl, Lederhosen, Maß, Weißwürsten, Hähnchen, Krustenbraten und Leberkäse am 16. September auch in der Eisenhüttenstädter Inselhalle kommen.

Ab 18 Uhr ist Einlass, gegen 19 Uhr beginnt die Gaudi. Dabei sind die eigens für dieses Ereignis vor einem Jahrzehnt gegründeten Oktoberfest-Spitzbuben. Seitdem touren diese durch die Oderregion, wenn es irgendwo stimmungsvoll zugehen soll.

Umfangreiches Repertoire der Oktoberfestbuben

Zu ihrem Repertoire gehören ebenso Stimmungslieder und Schlager wie auch Titel aus Rock, Pop, Country und volkstümlicher Musik. Das zum ersten Mal engagierte Andreas Gabalier-Double Norry dürfte kräftig dazu beitragen, dass das Ganze in Brandenburg noch authentischer wird.

Dass das Oktoberfest mit seinem ganzen Drumherum auch in Eisenhüttenstadt voll angenommen wird, zeigt auch schon die Tatsache, dass laut Organisator Toralf Sader „bestimmt 95 Prozent der Gäste in Trachten wie Lederhose und Dirndl kommen. Das ist kein Muss, doch der Rest dürfte sich in Alltagskleidung nicht ganz dabei wohlfühlen.“

Zu rechnen sind mit hunderten, wenn nicht gar tausenden Party-Besuchern. Angefangen hatte alles mal mit etwa 250 Gästen in einem kleinen Zelt neben der Inselhalle. Dann wollten die Veranstalter es etwas größer und zogen zunächst zur Freifläche des Inselbades. Letztlich nahmen sie wie im Vorjahr den Inselvorplatz mit einem großen Festzelt in Beschlag.

Oktoberfest nur an einem Tag

Dieses Mal geht es in die Inselhalle. „Nach Corona sind die Preise im Eventbereich wie für die Bühne in die Höhe geschnellt“, begründet Thoralf Sader den erneuten Umzug. Zudem hat er zusammen mit seinem Event-Partner Stefan Reschke beschlossen, das Oktoberfest auf nur einen Tag zu beschränken.

„Der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Besser einmal so richtig voll, als an einem Tag nur ein mäßiger Besuch. Der Freitag war zuletzt in dieser Hinsicht problematisch.“

Neben Feststimmung mit reichlich Speisen und Getränken ist auch kurzweilige Unterhaltung garantiert. So ist wieder DJ Harry für Bühne und Technik dabei und fungiert Lars Ettmeier als Mann der ersten Stunde dieses Oktoberfestes erneut als Moderator. Sicherlich hat er auch wieder einiges zum Maßkrug-Stemmen zu erzählen. Auf den Sieger dieses sportlich ausgerichteten Wettbewerbes wartet ein 100-Euro-Gutschein von Henners Sporteck.

Kondition nicht nur beim Maßkrug-Stemmen gefragt

Ohnehin müssen die Partygäste etwas Kondition mitbringen. Denn wie in München gilt als Maß ein Liter, natürlich wird wieder ein zünftiges Löwenbräu gezapft. Wer das erste Fass ansticht, steht laut Thoralf Sader noch nicht fest. Etwas Überraschung kann ja auch nicht schaden.

Hingegen steht bereits fest, dass die Karten dafür im Vorverkauf in der Tourist-Information in der Lindenallee, bei Stefan Reschke in Fürstenberg und bei Veit Anders von Swiss Life Select in der Königstraße zu haben sind. Am Veranstaltungstag kostet der Eintritt an der Abendkasse 25 Euro. Doch laut Thoralf Sader könnte es durchaus auch sein, dass alles im Vorverkauf weggeht, da weniger Tickets als im Vorjahr angeboten werden. Schließlich wird nur noch an einem Tag gefeiert, doch dann soll es auch richtig abgehen!