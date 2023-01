In den sozialen Medien kursiert derzeit die Nachricht, dass jüngst ein Mann in Eisenhüttenstadt von mehreren Personen zusammengeschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt worden sein soll. Angeblich habe sich die Tat in der Nähe des Eisenhüttenstädter Freizeitzentrums, also im V. Wohnkomplex...