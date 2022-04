Nach einer Unfallflucht in Eisenhüttenstadt sucht die die Kriminalpolizei der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) Zeugen. Was war passiert?

Ein noch unbekannter Autofahrer hatte am Nachmittag des 28. März 2022 – das war ein Montag – in der Kastanienstraße im Ortsteil Fürstenberg einen dort abgestellten Opel Mokka im Heckbereich beschädigt. In der Kastanienstraße befindet sich unter anderem die Goethe-Grundschule und der Vereinssitz vom Wi-Wa-Wunderland sowie ein Kinderspielplatz. „Immerhin belaufen sich die Reparaturkosten auf eine Schätzsumme von 4000 Euro“, teilt die Polizei mit.