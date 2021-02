Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (14. Februar) in Schönfließ ist eine Frau verletzt worden. Die 38-Jährige musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Eisenhüttenstadt gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach ereignete sich der Unfall auf der Neuzeller Straße in Schönfließ. Dabei stießen zwei Pkw zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 58-jähriger BMW-Fahrer auf der Neuzeller Straße unterwegs und wollte auf die Beeskower Straße in Richtung Fünfeichen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW, dessen Fahrerin dabei verletzt wurde.

Der Blechschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.