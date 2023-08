Mehrere Tausend Menschen aus Müllrose und der gesamten Region feiern an diesem Wochenende im Erholungsort Müllrose das Stadtfest „Müllroser Seezauber“. Die Kennzeichen der Autos auf den Parkplätzen verraten, dass die Besucher nicht nur aus dem Raum Eisenhüttenstadt und aus Frankfurt (Oder), sondern bis aus Cottbus und Berlin ins Schlaubetal gekommen sind.

Der Nachmittag des Fest-Sonnabend gehört traditionell den Künstlern und Vereinen aus Müllrose und Umgebung. Total lokal, lautet die Devise. Das beginnt schon bei der Moderation, die zum zweiten Mal Peter Heyse – ein Müllroser Unterhaltungskünstler – übernommen hat. Er führt auf der Freilichtbühne im Schützenpark bis zum Abend durch das Festprogramm.

Fußballer siegen beim Kutterrudern

Bürgermeister Thomas Kühl (PWM) eröffnet um 14 Uhr den 22. „Müllroser Seezauber“ und dankt den Mitarbeitern des Hauses des Gastes als Organisatoren sowie den Mitarbeitern des Müllroser Bauhofes und den Vereinen und Gruppen, welche das Programm am Nachmittag gestalten, für deren Engagement. Ein erster Festhöhepunkt ist zu dieser Zeit bereits Geschichte: der Wettkampf im Kutterrudern auf dem Großen Müllroser See, den die Fußballer des Müllroser Sportvereins am Vormittag gewonnen haben.

Sportlich wird es nach der Eröffnung auch auf der Freilichtbühne. Junge Kämpfer der Taekwondo-Gruppe „Schlaubetalfighter“ aus Mixdorf zeigen eindrucksvoll ihr Können. Ob Demonstrationen der Selbstverteidigung, des Formlaufens, des olympischen Wettkampfs oder des Bruchtests mit bis zu zehn zu zerschlagenden Platten – das Publikum geht begeistert mit. Später laden die „Schlaubetalfighter“ im Schützenhaus dazu ein, einfache Taekwondo-Techniken selbst einmal auszuprobieren.

Kostenloses Trinkwasser

Im Schützenpark nutzen Kinder und Jugendliche währenddessen verschiedene Angebote zum Mitmachen und Zuschauen. Sie toben auf der Hüpfburg, dem Trampolin und auf Riesenrutschen, angeln Enten oder sitzen im Schneidersitz vor der Puppenbühne, auf welcher der Kasper sich gegen den Räuber Hotzenplotz zur Wehr setzen muss. Wer Durst hat, kauft sich entweder eine Brause oder steuert die Wasserbar der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA) an, an der Trinkwasser gratis ausgegeben wird – mit oder ohne Sprudel.

Junger Graffiti-Künstler: Max (12) aus Frankfurt (Oder) gestaltet am Stand des Jugendclubs „Cubi“ mit Farbe aus Spraydosen eine große Wand.

© Foto: Frank Groneberg

Auf der Freilichtbühne haben als nächste lokale Gruppe die jüngsten Tänzerinnen des Müllroser Carnevals-Clubs ihren großen Auftritt – die Zuschauer klatschen begeistert mit. Im Park sind derweil ganz andere Künstler am Werk. Mitarbeiter des Jugendclubs „Cubi“ haben sechs große weiße Wände aufgestellt, die auf ihre farbliche Gestaltung warten. Und die Wände, die künftig den Zaun am Club verschönern werden, bleiben nicht lange weiß. Kinder und Jugendliche verpassen ihnen mit Hilfe von Farbspraydosen und unter fachlicher Anleitung des Graffiti-Künstlers Danny Greene ein fabrenfrohes Aussehen.

Graffiti im Schützenpark

Einer von ihnen ist Max aus Frankfurt (Oder). Der Zwölfjährige ist mit seinen Eltern zum Stadtfest gekommen und findet das Angebot zum Sprayen „total cool“. Er hat sich eine Wand ausgesucht, die er komplett allein gestalten darf. Früher habe er zusammen mit Freunden auch mal Graffiti auf Hauswände gesprüht, verrät er. „Jetzt mache ich das aber nicht mehr“, versichert er. Und greift begeistert wieder zur Spraydose, um sein Bild zu vollenden.

In tollen Kostümen: Die „Royal Dancers“ vom Tanzsportverein „Schlaubegetümmel“ tanzen einen Charleston.

© Foto: Frank Groneberg

Begeisterung herrscht auch ein paar Meter weiter an der Freilichtbühne. Mehrere Hundert Menschen haben sich dort inzwischen eingefunden, Sitzplätze gibt es auf den Bänken längst nicht mehr. Der Tanzsportverein „Schlaubegetümmel“, der größte Kulturverein in Müllrose, begeistert die Besucher mit seinen Vorführungen. Von den Allerkleinsten bis zu den „Royal Dancers“ zeigen die Kinder und Jugendlichen den Gästen, wie viel Freude sie beim Tanzen haben. Während die Gruppe der Mixmäuse „Heidi“ von der bayrischen Alm nach Brandenburg holt, tanzen die jungen Damen einen flotten Charleston. Und zum Abschluss reihen sich etliche Zuschauerkinder in den Reigen der jungen Tänzer mit ein.

Tanzsportverein wird 20 Jahre alt

Der Auftritt beim „Müllroser Seezauber“ ist für den TSV „Schlaubegetümmel“ auch eine willkommene Möglichkeit, zu werben. Zum einen sucht der Verein neue Mitglieder und da insbesondere tanzbegeisterte Jungen. Und zum anderen feiert der Verein am 9. September sein 20-jähriges Bestehen – zum Jubiläum sind Gäste herzlich willkommen.

Gemeinsam tanzen: Zum Abschluss des Kulturprogramms am Nachmittag vereinen sich die jüngsten Tänzer des Tanzsportvereins „Schlaubegetümmel“ mit Kindern aus den Zuschauerreihen.

© Foto: Frank Groneberg

Der „Müllroser Seezauber“ geht am Abend weiter mit einer Schlagerparty, einem Konzert von Jasmin Graff und ihrer Band, einer nächtlichen Party und einem großen Höhenfeuerwerk, das Pyrotechniker Frank Matzk aus Groß Lindow ab 22.30 Uhr von drei im Großen Müllroser See schwimmenden Pontons aus abschießt. Am Sonntag wird dann weitergefeiert – mit dem „Müllroser Seekonzert“ ab 10 Uhr auf der Seepromenade und auf dem großen Rummel, der von 12 Uhr bis um 18 Uhr zum Vergnügen einlädt.