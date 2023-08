Als die städtische Gebäudewirtschaft Eisenhüttenstadt, seit einigen Wochen Eigentümer des ehemaligen Hotels Lunik, am 12. und 13. August zu Besichtigungstouren einlud, da war das Interesse gewaltig. Innerhalb kurzer Zeit waren die Termine ausgebucht. Doch nun gibt es eine erneute Chance – am Stadtfestwochenende.

Da das Interesse wieder groß sein dürfte und die Besucherströme kanalisiert werden müssen, werden vorher Karten verteilt. „Die Besichtigungen finden am Sonnabend und Sonntag jeweils um 10, 11, 12 Uhr statt“, sagt Oliver Funke, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft.

„Zu jedem Termin können gleichzeitig fünf Gruppen zu je 15 Personen starten (Gruppe A bis E)“, so der Geschäftsführer, also insgesamt rund 450 Teilnehmer. Teilnehmen kann, wer eine Karte erworben hat. „Die Karten für die Samstagsbesichtigung werden Freitag von 16 bis 18 Uhr am Gewi-Stand kostenlos abgegeben. Für die Sonntagstermine ist die Ticketvergabe am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr. „Es gibt maximal zwei Karten pro Person“, erklärt Oliver Funke.