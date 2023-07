Weil zunächst das Geld aus dem städtischen Haushalt fehlte, sollte das große Stadtfest am letzten Augustwochenende eigentlich ausfallen. Doch Ende April wurde umentschieden. Die große Party findet doch statt. Nun steht das Programm für das Stadtfest vom 25. bis 27. August in großen Teilen.

Zwei Fragen mussten in Eisenhüttenstadt geklärt werden

Stadtfest Eisenhüttenstadt 2023 Die große Party findet nun doch statt Eisenhüttenstadt „Wir hätten den Auftrag nicht angenommen, wenn wir nicht daran geglaubt hätten, dass wir das hinbekommen“, sagte Roberto Rivera, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Artecom, die wieder das Stadtfest organisiert, im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus. Wobei es zunächst zwei sehr wichtige Fragen zu klären galt. „So banal es klingt: Wir mussten erstmal klären, ob es Security gibt und ob es Toiletten gibt. Sonst wäre es nichts geworden.“

Nicht nur diese Fragen konnten positiv beantwortet werden. Bürgermeister Frank Balzer verwies unter anderem auch darauf, dass es gelungen sei, ein Riesenrad zu organisieren. Es wird wieder an bewährter Stelle in der Beeskower Straße stehen.

Auf der gegenüberliegenden Seite, an der Kreuzung zur Fritz-Heckert-Straße, wird die Hauptbühne stehen. Das führt zu der Frage, die alle Stadtfestbesucher jedes Mal am meisten interessiert: Welche Highlights werden an den drei Abenden auf der Hauptbühne geboten. Robert Rivera lüftete das Geheimnis.

Welche Künstler treten in Eisenhüttenstadt auf?

Parken in Eisenhüttenstadt Parkuhren vor Rathaus aufgestellt – aber nicht für Parkplätze Eisenhüttenstadt Am Freitag tritt die Elektropop-Band ClockClock aus Mannheim auf, deren Songs derzeit viel im Radio gespielt werden, wie Teilnehmer der Pressekonferenz bestätigten. Am Sonnabend ist Abend Patricia Kelly mit Band zu erleben. Zum Abschluss am Sonntag spielt eine Depeche-Mode-Tribute-Band. Um welche genau es sich handelt, wird aber erst später bekannt gegeben.

„Am Sonntag wird es darüber hinaus noch etwas ganz Besonderes geben“, sagte Frank Balzer. Ab 12 Uhr lädt Pittiplatsch zu einer großen Familienshow auf der Hauptbühne ein. „Pittiplatsch wird ganz viele Aktionen für Familien präsentieren“, sagte Roberto Rivera. Unter anderem wird Pittiplatsch den Schatz von Eisenhüttenstadt suchen.

Roberto Rivera betonte, dass das Fest auch regionale Besonderheiten bieten wird. Das entspricht auch ganz dem diesjährigen Motto des Stadtfestes: „Hütte feiert Vielfalt.“ Dazu gehören Tanz, Musik, Aktivitäten von Vereinen, die Wirtschaft und die Natur, wie Roberto Rivera ausführte.

„Hütte rockt“ und „Gala der Regionen“ in Eisenhüttenstadt

Natürlich darf da nicht die „Gala der Regionen“ fehlen, die es schon seit dem ersten Stadtfest im Jahr 2000 gibt und Vereinen der Stadt und der Regionen eine große Bühne bietet. Am Freitag heißt es abends auf der Bühne „Hütte rockt“, wo unter anderem Gewinner des Axel-Titzki-Preises auftreten werden.

Apropos bewährt: Die Gäste können sich wieder im Goldenen Löwen amüsieren, nachmittags im Hütte-Treff, wo regionale Gruppen, Vereine und Künstler auftreten. Das Kinderland wird diesmal von der ProGoup präsentiert und findet sich in der Lindenallee. Dort steht auch, ebenfalls ein fester Bestandteil, das Zelt von ArcelorMittal , wo der Stahlhersteller für das Unternehmen wirbt.

Gefeiert wird am Freitag und Sonnabend bis 3 Uhr, am Sonntag bis 23 Uhr. „Das ist nicht gewöhnlich für Stadtfeste, dass so lange gefeiert wird“, hob Roberto Rivera hervor. Das Festgelände wird die bewährte Form haben, sich als in der Lindenallee, der Beeskower Straße sowie der Werkstraße befinden.

Sicherheitskonzept in Eisenhüttenstadt wird angepasst

„Wir sind gut im Zeitplan“, bekräftigte der Geschäftsführer. Es habe auch schon erste Abstimmungen zum Sicherheitskonzept gegeben, mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Ordnungsamt. Dabei sind auch Auswertungen aus dem vergangenen Jahr mit eingeflossen, als nach sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen das Festgelände evakuiert werden musste.

Stadtfest Eisenhüttenstadt Kam es bei Räumung des Festgeländes zu Gewalt durch Security? Eisenhüttenstadt Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Perske mahnte derweil an, dass die Entscheidung für nächstes Jahr nicht wieder so kurzfristig fällt. „Ich appelliere, die Vorbereitungszeit länger zu fassen. Nächstes Jahr muss uns das besser gelingen.“ Immerhin ist vorgesehen, dass der Haushalt für nächstes Jahr schon Ende dieses Jahres beschlossen sein soll, damit auch Planungssicherheit für die städtischen Mittel besteht.

Roberto Rivera ist sich derweil für dieses Jahr sicher. „Ich denke, dass wir aus einer gesunden Mischung aus Regionalität und Überregionalität den Gästen ein interessantes Angebot machen können. Es wird ein Fest sein für alle Altersgruppen, das zeigt, dass Eisenhüttenstadt eine lebendige Stadt ist.“