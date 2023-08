Die Elektropopper von „ClockClock“, Schlagerstar Patricia Kelly und ihre Band sowie eine Depeche-Mode-Tribute-Band live erleben – das ist an drei Konzertabenden auf dem Stadtfest in Eisenhüttenstadt, das vom 25. August bis zum 27. August gefeiert wird, möglich. Und noch viel, viel mehr.

Wer mitfeiern möchte, muss dafür natürlich nach Eisenhüttenstadt kommen. Das Auto wäre für die Anfahrt eine Möglichkeit. Umweltfreundlicher und bequemer gehen An- und Abreise aber mit den öfffentlichen Verkehrsmitteln – sprich: mit der Bahn. Welche Verbindungen gibt es, werden die Züge planmäßig fahren und was kosten die Fahrkarten?

Wochenende ohne Bahn-Bauarbeiten

Eisenhüttenstadt ist auf der Schiene nicht nur aus der näheren Region bis Frankfurt (Oder), Guben und Müllrose sehr gut und schnell erreichbar, sondern auch aus weiter entfernten Orten wie Cottbus, Fürstenwalde oder Berlin. Sowohl die Züge der Linien RE 10 und RB 43 als auch einzelne Züge der Linie RE 1 steuern den Bahnhof der Stadt an. Die gute Nachricht lautet: Für das Stadtfest-Wochenende sind auf diesen Linien keine planmäßigen Bauarbeiten angekündigt.

Aus Frankfurt (Oder) fahren die Züge der Linien RE 10 und RB 43 einmal stündlich nach Eisenhüttenstadt, jeweils zur Minute 36. Die Fahrt dauert 20 Minuten. Zusätzlich fährt am Freitag auch der etwas schnellere RE 1 nach Eisenhüttenstadt – um 15.08 Uhr, 16.08 Uhr, 17.11 Uhr, 18.07 Uhr und 19.07 Uhr. Zurück geht es ab Eisenhüttenstadt bis 22 Uhr jeweils zur vollen Stunde, danach noch mal um Mitternacht. Freitag und Sonnabend fährt nachts zusätzlich der RE 1 um 1.46 Uhr. Wer ein Deutschlandticket nutzt, hat die Fahrtkosten inklusive. Alle anderen Fahrpreise sind in unserem Infokasten zusammengefasst.

Stündlich ab Frankfurt (Oder) zum Fest

Die Züge der Linien RE 10 und RB 43 bringen auch Festgäste aus Brieskow-Finkenheerd, Wiesenau und Ziltendorf nach Eisenhüttenstadt. Sie fahren ab Kraftwerk Finkenheerd jeweils zur Minute 43 (Fahrzeit: 13 Minuten), ab Finkenheerd zur Minute 45 (elf Minuten), ab Wiesenau zur Minute 48 (acht Minuten) und ab Ziltendorf zur Minute 52 (vier Minuten). Zurück geht es bis 22 Uhr jeweils zur vollen Stunde und dann noch mal um Mitternacht.

Fahrpreise nach Eisenhüttenstadt Wer kein Deutschlandticket oder eine andere Zeitkarte hat, braucht für die Fahrt zum Stadtfest nach Eisenhüttenstadt eine Fahrkarte. Was kostet die? Besucher aus Frankfurt (Oder), Guben, Mixdorf und Müllrose: Einzelfahrschein 5 Euro (ermäßigt 3,70 Euro), 24-Stunden-Karte 10 Euro (ermäßigt 7,40 Euro), 24-Stunden-Kleingruppenkarte bis fünf Personen 25 Euro Besucher aus Neuzelle und Ziltendorf: Einzelfahrschein 1,80 Euro (ermäßigt 1,50 Euro), 24-Stunden-Karte 3,60 Euro (3 Euro), 24-Stunden-Kleingruppenkarte 9 Euro Besucher aus Wellmitz und Wiesenau: Einzelfahrschein 2,50 Euro (ermäßigt 2 Euro), 24-Stunden-Karte 5 Euro (ermäßigt 4 Euro), 24-Stunden-Kleingruppenkarte 12,50 Euro Besucher aus Coschen und Brieskow-Finkenheerd: Einzelfahrschein 3,20 Euro (ermäßigt 2,40 Euro), 24-Stunden-Karte 6,40 Euro (ermäßigt 4,80 Euro), 24-Stunden-Kleingruppenkarte 16 Euro Besucher aus Cottbus: Einzelfahrschein 9,50 Euro (ermäßigt 7,20 Euro), 24-Stunden-Karte 19 Euro (ermäßigt 14,40 Euro), Brandenburg-Berlin-Ticket bis fünf Personen 33 Euro

Wer aus Müllrose zum Stadtfest fahren möchte, muss vom Bahnhof Müllrose zunächst mit dem Bus des Schienenersatzverkehrs (SEV, RB 36) nach Frankfurt fahren und dort umsteigen in die Züge der Linien RE 10 oder RB 43. Die Fahrzeit beträgt 51 bis 56 Minuten. Bis 12 Uhr startet der SEV-Bus stündlich zur vollen Stunde, danach fährt er jeweils zur Minute 5 ab. Zurück geht es ab Eisenhüttenstadt jeweils zur vollen Stunde, zuletzt um 22 Uhr. Fahrzeit: 65 Minuten. Allerdings: Die letzte Fahrt ab 22 Uhr dauert 110 Minuten, da in Frankfurt gut eine Stunde auf den SEV-Bus gewartet werden muss.

Ab Müllrose mit dem Ersatzverkehr

Vom Bahnhaltepunkt Mixdorf aus geht es nach Eisenhüttenstadt zunächst mit der RB 36 bis Müllrose, weiter mit dem SEV nach Frankfurt und dann mit RE 10 und RB 43. Zweimal muss also umgestiegen werden. Die RB 36 startet in Mixdorf jeweils zur Minute 47, die Fahrzeit beträgt 69 Minuten. Zurück geht es in 77 Minuten ab Eisenhüttenstadt jeweils zur vollen Stunde, zuletzt um 22 Uhr. Die letzte Fahrt ab 22 Uhr dauert insgesamt 120 Minuten.

Am Wochenende kann zusätzlich eine Busverbindung ab der Haltestelle Mixdorf, Dorf genutzt werden – mit dem Bus A 400 bis Grunow, Dorf und dann weiter mit dem Bus 400 bis Eisenhüttenstadt . Abfahrt ist um 11.58 Uhr, die Fahrzeit beträgt 70 Minuten. Zurück geht es ab Eisenhüttenstadt, Glashüttenstraße um 19.10 Uhr mit dem Bus 400 bis Grunow, Dorf und dann weiter mit dem Bus A 400 bis Mixdorf, Dorf. Fahrzeit: 58 Minuten.

Mit RE 10 und RB 43 aus Richtung Guben

Die Züge der Linien RE 10 und RB 43 bringen auch Festgäste aus dem Süden nach Eisenhüttenstadt. In Guben starten die Züge stündlich jeweils zur Minute 40 und erreichen die Feststadt nach 19 Minuten. Zusätzlich fährt am Freitag, 17.19 Uhr, der RE 1. Zurück geht es ab Bahnhof Eisenhüttenstadt stündlich jeweils zur Minute 57 – und zwar bis um 21.57 Uhr und dann noch mal um 23.43 Uhr sowie nur Freitag und Sonnabend um 0.52 Uhr.

Mit der Bahn zum Stadtfest und zurück: Ein Zug der Linie RB 43 startet auf dem Bahnhof in Eissenhüttenstadt zur Weiterfahrt nach Frankfurt (Oder). (Archivbild)

© Foto: Frank Groneberg

Die Züge der Linien RE 10 und RB 43 aus Richtung Guben halten auch in Coschen, Wellmitz und Neuzelle. In Coschen fahren sie stündlich jeweils zur Minute 46 ab, in Wellmitz zur Minute 50 und in Neuzelle zur Minute 55. Nach 13, neun oder vier Minuten wird Eisenhüttenstadt erreicht. Zurück geht es ab Eisenhüttenstadt bis um 21.57 Uhr jeweils zur Minute 57 und dann noch mal um 23.43 Uhr sowie nur Freitag und Sonnabend um 0.52 Uhr.

In 57 Minuten aus Cottbus zum Fest

Nicht mal eine Stunde Fahrzeit brauchen die Züge der Linien RE 10 und RB 43 von Cottbus nach Eisenhüttenstadt. Konkret benötigen sie genau 57 Minuten. Cottbuser, die beim Stadtfest mitfeiern möchten, können stündlich jeweils zur Minute 2 mit dem Zug nach Eisenhüttenstadt fahren. Zusätzlich fährt am Freitag, 16.56 Uhr, der RE 1 – der braucht nur 40 Minuten. Zurück geht es ab Bahnhof Eisenhüttenstadt bis um 21.57 Uhr jeweils zur Minute 57 und dann noch mal um 23.43 Uhr sowie nur Freitag und Sonnabend um 0.52 Uhr.