Beim Stadtfest in Eisenhüttenstadt, vom 25. bis 27. August wird nicht zuletzt für Kinder wieder viel geboten. So lässt es sich unter anderem Pittiplatsch nicht nehmen, am Sonntag zur großen Familienshow vorbeizuschauen. Am Sonnabend lohnt sich ein Besuch des Kinderlandes der Lindenallee doppelt.

In der Lindenallee ist der große Sandkasten am Friedrich-Wolf-Theater schon aufgebaut. Am Sonnabend und Sonntag öffnet dort von 14 bis 18 Uhr der größte Sandkasten Brandenburgs, das Kinderland.

Viele Angebote im Kinderland

Wie schon in den Vorjahren haben die Mitarbeiter des Fachbereiches Familie und Schule der Stadt verschiedene Kreativ-Angebote und Aktionen vorbereitet. Auf einer großen Piraten-Hüpfburg können sich die Kleinen austoben. Naturwissenschaftliche Experimente können ausprobiert werden, ebenso ein Bewegungsparcours.

Das Kinderland wird in diesem Jahr von der Papierfabrik der Progroup gesponsert. Als Familienunternehmen liege der Progroup das Gemeinwohl besonders am Herzen, begründet Vorstandsvorsitzender Maximilian Heindl das Engagement.

Am Sonnabend lohnt sich der Besuch doppelt. Denn Kinder können an einem Glücksrad etwas gewinnen. Verlost werden Freitickets für Fahrgeschäfte, die entsprechend ausgewiesen sein werden und kindgerecht sind.

Tickets für den Sonntag

Eingelöst werden können die Tickets am Sonntag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Und danach lohnt es sich gleich auf dem Festgelände zu bleiben. Denn von 12.30 bis 18.30 Uhr lädt Pittiplatsch zur großen Familienshow auf der Hauptbühne ein. Es wird ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Zu erleben sind: Die Zauberwerkstatt, das Piraten-Theater, die Einradgirls Ziltendorf, das Tanzensemble kuz, CarMa, Tanzlust Jung & Alt, Fire & Flame, Rabauken & Trompeten, Ich & Herr Meyer sowie 3Berlin. Auch Schneemann Snowy hat sich angekündigt.

Schon im Vorfeld war Pittiplatsch in Eisenhüttenstadt unterwegs, um den Schatz von Eisenhüttenstadt zu suchen. Ob er gefunden wird. Alle Kinder sind dazu aufgerufen, mitzuhelfen. In kleinen Einspielfilmen, die im Vorfeld entstanden sind, wird gezeigt, an welchen markanten Orten in der Stadt der kleine Kobold gesucht hat und unterwegs war.

Das Kinderland ist auch am Sonntag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet.